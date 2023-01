JT Foot Mercato : le FC Barcelone prépare une sacrée révolution

Le Barça à l’attaque !

Le FC Barcelone de Xavi court toujours après son premier titre, la Supercoupe d’Espagne aujourd’hui à 18h, et aussi du championnat. Pour conforter son avance en tête de la Liga, le Barça doit et compte se renforcer durant ce mercato hivernal. Pour cela, des départs sont impératifs pour pouvoir recruter. Les regards se tournent vers Memphis Depay dont un transfert pourrait débloquer la situation. Si l’attaquant de 28 ans a refusé de partir l’été dernier, il aurait finalement changé d’avis. Le Néerlandais serait en discussion avec l’Atlético de Madrid qui en a fait sa priorité pour remplacer Joao Felix. Le Mundo Deportivo évoque un possible échange entre Memphis Depay et Yannick Carrasco à moins que Franck Kessie soit vendu. Le départ de Memphis Depay pousserait donc le Barça à chercher un renfort en attaque. Un retour de Pierre-Emerick Aubameyang a été évoqué. Néanmoins, cette option semble irréalisable à cause d’un point de règlement de la fédération espagnole qui interdit un joueur d’obtenir une licence dans la même équipe du club auquel ils étaient déjà liés. En défense, c’est la piste de Benjamin Pavard qui est étudiée. Le Français, aussi courtisé par le Real Madrid, n’est pas contre un départ du Bayern Munich, où il est sous contrat jusqu’en juin 2024 et serait séduit par une arrivée en Catalogne.

Al Nassr continue les folies !

Après avoir bouclé le transfert historique de Cristiano Ronaldo, le club saoudien veut continuer à rêver plus grand. Et qui de mieux que Benzema pour reformer le magnifique duo franco-portugais. L’actuel Ballon d’Or voit son contrat expirer le 30 juin prochain et depuis quelques semaines, l’avenir de l’attaquant du Réal Madrid semble plus que jamais remis en question. Compte tenu de cette circonstance, Al-Nassr présente sa candidature sérieuse pour signer l’attaquant français pour la saison prochaine, selon le média madrilène Defensa Central. Après les rumeurs Eden Hazard, Di Maria, Yannick Carrasco ou encore Sergio Ramos, Al Nassr serait très intéressé par les services de Karim Benzema. Pour convaincre le Français, Al Nassr compte lui offrir un salaire colossal. La tendance serait clairement à une prolongation chez le 2e de Liga, et d’après le buteur madrilène : « Je suis ici, à Madrid, j’apprécie chaque entraînement, et comme je le dis toujours, chaque année, je l’apprécie. Je ne sais pas combien de temps je vais rester, mais j’apprécie chaque jour à Madrid. Je suis à Madrid, en parler est un autre sujet. J’apprécie comme n’importe quel joueur ».

Les officiels du jour

Chelsea double Arsenal et s’offre le Neymar ukrainien, Mykhaylo Mudryk ! Le Shakhtar s’est entendu pour un transfert record de plus de 100M d’euros pour son ailier gauche. Selon The Athletic, l’opération se décompose ainsi : 70 M€, auxquels s’ajouteront 40 millions d’euros de bonus. Georgino Rutter signe à Leeds pour un contrat de longue durée de 5 ans et demi ! Cela le ferait rester jusqu’en 2028. Le jeune français de 20 ans, va découvrir la Premier League après 2 saisons à Hoffenheim. Le club anglais a dépensé pas moins de 30 millions d’euros, un record pour l’actuel 14e du championnat ! Mario Lemina retourne aussi en Premier League après des passages à Fulham et Southampton ! Le milieu de 29 ans quitte l’OGC Nice pour Wolverhampton. Il s’est engagé pour deux ans et demi avec les Wolves, mais le transfert comprend une option supplémentaire de 12 mois.