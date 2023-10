SPL : sans Neymar, Al-Hilal conserve son trône de leader

Désormais orphelin de Neymar, gravement blessé au genou lors de la rencontre entre le Brésil et l’Uruguay cette semaine, Al-Hilal a visiblement d’autres cordes à son arc. Confronté à Al Khaleej ce vendredi, le club de Riyad s’est imposé 1-0 sur sa pelouse.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Al Hilal 23 9 19 7 2 0 26 7 11 Khaleej 9 9 -5 2 3 4 9 14

L’unique but de la rencontre est à mettre au crédit de l’international serbe Aleksandar Mitrović (30e), déjà auteur de son 7e but en 8 rencontres cette saison. Grâce à ce succès, Al-Hilal conserve son trône de leader et devance Al-Taawoun de trois unités.