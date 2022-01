Le dossier Erling Haaland réactive la guerre Barça-Real Madrid

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone est peut-être en train de réaliser un gros coup... pour le mercato d'été. Joan Laporta semble de plus en plus confiant pour recruter Erling Haaland au prochain mercato. Il avance doucement ses pions, à tel point qu'il aurait déjà conclu un accord de principe avec Mino Raiola d'après Deportes Cuatro. Dans les grandes lignes, l'agent du Norvégien donnerait la priorité aux Culés, si ces derniers ont les fonds pour recruter.

Problème, c'est loin d'être gagné. Même si le Barça entame son opération dégraissage, il reste encore du boulot, notamment avec des cas dits problématiques comme Philippe Coutinho et Samuel Umtiti. Cela n'a pas empêché de recruter Ferran Torres pour 55 M€. Une partie du budget a donc largement été entamée et il faudra pourtant mettre 75 M€ en transfert sur la table, plus un salaire pharaonique pour s'offrir Erling Haaland.

Le Real et le Barça ne veulent pas louper Haaland

C'est là que le Real Madrid entre en scène. Malgré le très fort intérêt pour Kylian Mbappé, la Casa Blanca est évidemment sur la piste du phénomène du Borussia Dortmund, seulement âgé de 21 ans. Il faudra cependant réussir à convaincre les deux cracks annoncés de la décennie d'évoluer ensemble, eux qui préfèrent être le centre du projet, plutôt que de partager l'affiche dans une sorte de Dream Team.

C'est ce qu'explique Marca ce matin, n'hésitant pas à jouer sur les deux stratégies du Real Madrid et du FC Barcelone pour raviver la forte rivalité entre les deux grands d'Espagne. Les Catalans ont l'argument du cœur, tandis qu'à la capitale, on a de l'argent, un projet plus stable et sans doute une équipe bien plus redoutable à l'heure actuelle que son meilleur ennemi. La lutte ne fait que commencer et Haaland a déjà l'embarras du choix.