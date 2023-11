Newcastle est dans l’impasse à cause de Tonali

Vainqueur de Chelsea samedi (4-1), Newcastle a retrouvé le goût de la victoire après une période de trêve qui n’a sans doute pas déplu à Eddie Howe. Il faut dire que l’entraîneur anglais doit faire face à de nombreuses blessures ces dernières semaines, en plus de la suspension jusqu’à l’issue de la saison de Sandro Tonali, pourtant recruté cet été pour venir renforcer l’entrejeu. Les Magpies, qui espèrent se qualifier pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions, et qui luttent pour le top 4 en Premier League, vont devoir s’activer lors du mercato hivernal.

Hélas, la marge de manoeuvre n’est pas immense pour Newcastle, et ce malgré le fond d’investissement derrière. Mais le ban de Sandro Tonali est l’élément qui vient perturber les plans du club anglais. The Telegraph explique que les Magpies aimeraient que l’Italien réduise son salaire - mirobolant - pour qu’ils puissent recruter cet hiver. Sans ça, il serait délicat pour les compères d’Isak de s’activer, sous les importantes contraintes du fair-play financier et de la FA. Pourtant, Eddie Howe n’a pas caché son envie de recruter, en défense surtout, suite à la blessure de Sven Botman notamment. Un sacré casse-tête.