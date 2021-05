Hertha Berlin : l'AS Monaco suit la piste Matheus Cunha

Un temps pisté par le PSG, Matheus Cunha (21 ans) est désormais dans le viseur de l'AS Monaco, à en croire les informations de Sky Sport. L'attaquant brésilien évoluant en Hertha Berlin, qui a inscrit 7 buts en 27 matchs de Bundesliga cette saison, demeure sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club de la capitale allemande.

Mais Sky Sport précise qu'en plus de l'intérêt des Monégasques, Matheus Cunha figure également dans les petits papiers du Napoli et de l'Atalanta, alors que Leeds United, la formation entraînée par Marcelo Bielsa, suit de très près l'Auriverde, et ce depuis de longs mois. 30 M€ pourraient convaincre le Hertha de lâcher Matheus Cunha, arrivé à Berlin en janvier 2020 en provenance du RB Leipzig en échange de 18 M€.

