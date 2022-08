PL : Liverpool s'en sort bien face à Newcastle

Les Reds s'en sont sortis face aux Magpies. Dans ce dernier match de la soirée ce mercredi (21h), Liverpool recevait Newcastle dans cette 5ème journée de Premier League. Accroché durant toute la rencontre par les joueurs d'Eddie Howe, les joueurs de Jürgen Klopp ont concédé le premier but. Et pas celui de n'importe qui, celui d'Alexander Isak. La nouvelle recrue de 70 millions d'euros est trouvée par Sean Longstaff et parvient à tromper Alisson (38e).

Malgré 23 tirs à 5 à la fin de la rencontre, Liverpool peinait à ouvrir la marque et doit attendre jusqu'à la 61eme minute pour marquer. Trouvé par Mo Salah, Roberto Firmino a trompé Nick Pope (61e). Il a fallu attendre les tout derniers instants du match et le temps additionnel pour voir Liverpool passer devant Newcastle, avec une volée du jeune portugais Fabio Carvalho. Dans cette 5ème journée, Liverpool est pour le moment à la 5ème place, tandis que Newcastle est à 11ème place.