RB Leipzig-PSG : les compositions probables

C'est parti pour la deuxième soirée de la 4e journée de la Ligue des Champions. Après la très belle victoire du LOSC sur la pelouse du FC Séville, le Paris Saint-Germain aura l'ambition d'aller chercher la même chose en Allemagne, sur le terrain du RB Leipzig, l'un de ses adversaires récurrents depuis 2 ans maintenant. La saison passée, le club de l'est l'avait d'ailleurs emporté 2 buts à 1, face à un PSG largement diminué.

Cette fois-ci, même si Lionel Messi est le grand absent de la soirée, le PSG pourra compter sur plusieurs stars. A commencer par son gardien de but italien Gianluigi Donnarumma, qui devrait être préféré à Keylor Navas. Devant lui, Marquinhos et Kimpembe seront alignés, avec Hakimi et Nuno Mendes pour boucler les couloirs. En l'absence de Messi, l'entraîneur Mauricio Pochettino devrait choisir un 4-3-3 avec une sentinelle et deux relayeurs.

Mbappé de retour

Dans le rôle de la sentinelle, un homme revient aux premières loges depuis deux semaines. Il s'agit de Danilo, qui devrait enchaîner une 3e titularisation consécutive avec le PSG, chose rare pour lui. Devant lui, Gueye et Wijnaldum, à moins qu'Herrera ne soit finalement choisi. Et enfin, un trio d'attaque bien connu depuis 2017 avec Neymar, Mbappé et Di Maria. De quoi donner le tournis à la défense allemande, qui comptera une nouvelle fois trois axiaux.

Simakan, Orban et Gvardiol protégeront Gulacsi, avec Angeliño et Mukiele en pistons. Haidara et Laimer seront installés au milieu. Nkunku et Forsberg seront chargés de donner de bons ballons à Poulsen, à moins qu'André Silva, auteur d'un bon match au Parc des Princes à l'aller, soit finalement choisi.

