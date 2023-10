Un ancien Ballon d’Or sort la sulfateuse contre Louis Van Gaal

La suite après cette publicité

Louis Van Gaal est un personnage clivant. Reconnu comme étant un grand tacticien, le coach batave a souvent été écharpé par plusieurs grands joueurs. Alors qu’il avait été en conflit ouvert avec Lionel Messi lors de la dernière Coupe du monde, l’ancien entraîneur du Bayern Munich et Manchester United était en bisbille avec Hristo Stoichkov lors de leur collaboration au FC Barcelone en 1997. Visiblement toujours remonté contre son ancien entraîneur, le Ballon d’Or 1994 a encore fustigé Van Gaal dans une interview accordée à Relevo.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attaquant bulgare a dézingué l’entraîneur de 72 ans : «Louis ? Louis qui ? Je n’ai même pas envie de prononcer son nom à voix haute. Quand il s’agit de lui, je ne pense à rien. C’est un grand professionnel. Personne ne le niera. Les méthodes d’entraînement, le jeu en triangle et l’entraînement étaient bons, mais en tant que personne, je ne l’aime pas. Personne ne l’aime. Je ne suis pas bon dans tout non plus, mais j’essaie d’améliorer ces aspects. Je ne veux pas être comme lui. Parlons de quelqu’un d’autre, pas de lui. Ce n’est personne dans ma vie. Il est faux. Un menteur avec qui je ne veux pas perdre une minute de plus. Il n’en vaut pas la peine.»