PSG : Nasser Al-Khelaïfi voulait recruter des stars

Cet été, le Paris Saint-Germain avait pour objectif de compenser le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le club de la capitale a mis la main sur des joueurs à fort potentiel sans forcément être encore de très grandes stars. Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo est revenu sur le mercato des Franciliens, tout en faisant quelques révélations sur le sujet.

«Cette histoire de projet. Je veux bien qu’on arrête la politique des stars, mais si on en vient à critiquer ça, je ne veux pas entendre: "Luis Campos est le responsable d’un effectif avec lequel Luis Enrique doit composer". Ça ne s’est pas du passé comme ça, c’est absolument clair. Ce sont les deux ensemble (qui ont fait le mercato). Pour qu’on sache toute la vérité, Nasser Al-Khelaïfi était plutôt pour mettre une ou deux stars dans le sens ‘recrutement un peu plus clinquant’ avec Victor Osimhen ou des joueurs comme ça. Les deux ont dit : "nouvelle politique, nouveau collectif, nouvelle façon de faire main dans la main". Qu’on ne vienne pas faire porter la responsabilité sur Campos, ils étaient d’accord et le directeur sportif est allé dans le sens de Luis Enrique. Je ne vois pas ce collectif extraordinaire et brillant libéré du poids des individualités. Au final, un collectif auquel on ne comprend rien, une communication floue faite sur des mensonges et l’individualité qui n’existe plus officiellement, c’est du football communiste. Luis Enrique a une idée totalitaire dans les idées et cette manière d’imposer son football sans débattre. Même son mentor Pep Guardiola a bien dû admettre que jouer avec une star, Erling Haaland, ça lui a quand même servi.» Mais Lucho veut s’appuyer sur un collectif plutôt que des individualités, bien qu’il ait récemment regretté le départ de Mbappé.