Mathieu Valbuena relativise la crise à l’OM

Du haut de son 1m64 et de ses passages plus ou moins réussis entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, Mathieu Valbuena sait de quoi il parle quand il s’agit de pression. L’ancien meneur de jeu désormais âgé de 38 ans a connu bien des crises dans ses clubs respectifs. Mais pour lui, la période actuelle du club phocéen ne doit pas empêcher les joueurs d’être performants. Et il le fait savoir lors d’une discussion avec le FC Marseille publiée sur X.

«Ça doit te servir tout ça. T’es à l’Olympique de Marseille, des crises, y en a, y en a eues et y en aura encore. C’est comme ça. J’ai vécu une crise en 1/4 de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern de Munich donc je sais de quoi je parle et j’ai eu des crises beaucoup plus compliquées que celles que traversent aujourd’hui l’OM. Tu t’adaptes. Ce blason représente beaucoup plus que le football et tu dois t’imprégner de ça. Il y a de la qualité dans cet effectif (…), tu as des devoirs et il y a une pression de résultats aussi. Aujourd’hui, ça fait longtemps que l’Olympique de Marseille n’a rien gagné, donc au niveau des supporters, c’est ce qu’ils attendent. On sait très bien que le PSG est l’ultra-favori pour être encore champion de France, mais je pense que l’OM est armée pour pouvoir titiller Paris mais il faut s’en donner les moyens et prendre conscience qu’à Marseille, il y a beaucoup d’exigences», déclare Valbuena, ambitieux pour son ancien club qu’il avait quitté dans des conditions délicates.