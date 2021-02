Ajax-LOSC : la frustration de Christophe Galtier

Interrogé au sortir de l'élimination de son LOSC face à l'Ajax Amsterdam (2-1, 2-1), Christophe Galtier n'a pu cacher sa frustration, même s'il ne reproche absolument rien à ses hommes sur le match retour.

«C’est une grosse frustration, il faut la gérer, parce qu’on n’a joué qu’un match sur les deux. Et pour se qualifier faut faire deux matches de haut niveau, on a fait un match aller plus que moyen. Ce soir, on perd sur des coups du sort. Pour gêner l’Ajax et les pousser à une prolongation, il fallait montrer ce visage-là ce soir. Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs si ce ne sont quelques petits détails sur les buts encaissés et plus de justesse sur certaines situations dans la surface. En termes de culot dans le jeu et de volonté d’aller toujours de l’avant, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs, même si on l’a en travers de la gorge quand même», a-t-il analysé. Lucide.