LdC : Hakan Çalhanoğlu chambre İlkay Gündoğan

L’Inter Milan et Manchester City croisent le fer en finale de la Ligue des Champions en ce moment même pour tenter de s’adjuger respectivement leur 4e ou 1er sacre dans la compétition. Si l’enjeu de cette rencontre est donc colossal pour les deux équipes, il l’est doublement pour Hakan Çalhanoğlu. Germano-Turc comme son adversaire du soir İlkay Gündoğan, qui n’a en revanche lui pas opté pour les Rouge et blanc au niveau international, le milieu de terrain nerazzurri a donc l’occasion de briller chez lui, à Istanbul. Appelé à commenter cette «opportunité», Çalhanoğlu s’est dit très fier, estimant en outre qu’il serait davantage soutenu que Gündoğan.

«Nous, n’avons pas échangé avant la finale avec İlkay (Gündoğan). Mais je joue pour la sélection turque, et lui pour l’Allemagne. Je pense que notre peuple sera davantage concentré sur l’idée que je gagne ce match, a plaisanté l’international turc en conférence de presse. J’espère qu’on pourra gagner, en tout cas j’essaierai de faire de mon mieux. Je suis content et fier de jouer cette finale dans mon pays. Je suis sûr que mon peuple me soutiendra et priera pour moi. J’espère soulever ce trophée en tant que joueur turc, j’espère aussi marquer.»

