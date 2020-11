Rony Lopes voit grand avec Nice

Prêté à l'OGC Nice par le Séville FC cet été, Rony Lopes (24 ans) est persuadé d'avoir fait le bon choix, comme il l'a expliqué dans les colonnes du quotidien sportif portugais O Jogo. «J’ai accepté Nice, parce que c’est un grand défi et je sens, même s’il est encore tôt dans la saison, que c’était le bon choix, dans un championnat que je connais bien. Je me sens en forme et prêt à faire une grande saison. Je fais partie d’un groupe de grande qualité et en aidant Nice, je me rends service aussi. Je ne vais pas gâcher cette opportunité. Je veux montrer mon football, j’ai la confiance du coach», a-t-il lâché avant de poursuivre.

«Je suis super motivé et prêt à montrer que mes qualités sont toujours là. La sélection est évidemment toujours un objectif, mais je sais que je vais devoir continuer à bien travailler. C’est ce que je fais et vais continuer à le faire. Comme je l’ai dit, c’est un grand défi à tous les niveaux, qui m’oblige à me dépasser», a-t-il poursuivi. L'international lusitanien (2 capes), apparu à 11 reprises toutes compétitions confondues depuis le début de la saison (1 but), n'a pas l'intention de s'arrêter là. Tant mieux pour le Gym.