La folle saison du FC Nantes

Les sourires sont de retour à Nantes. Hier soir, les Canaris se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France après avoir éliminé l'AS Monaco (2-2, 4 tirs au but à 2). Dès le coup de sifflet final, les supporters ont envahi le terrain et fêté cela tout comme les joueurs, forcément très fiers. Antoine Kombouaré, l'entraîneur nantais, était également très ému en conférence de presse.

Nantes sourit à nouveau

«Plein d'images me viennent en tête : une énorme satisfaction, de la fierté et des trucs qui dépassent un peu l'entendement. J'ai vu les gens envahir le stade, c'est un moment assez rare. C'est très beau ce que l'on vit». Kombouaré et Nantes savourent. Et ils ont bien raison puisque l'écurie française revient de très loin. L'an dernier, elle n'était vraiment pas loin de toucher le fond.

Après un mauvais début d'année, Christian Gourcuff était limogé après treize journées et une quatorzième place au classement. Patrick Collot avait assuré ensuite l'intérim pendant quelques semaines avant que le président Kita mise sur Raymond Domenech, de retour sur un banc pour la première fois depuis son expérience avec les Bleus. Mais l'ancien sélectionneur a été une erreur de casting. Après 4 nuls et 3 défaites, il était remercié le 10 février.

2020/2021, la saison de la peur

Le tout dans une ambiance de plus en plus irrespirables avec les supporters, qui dénonçaient le "Kita Circus". Pour relancer la machine et assurer le maintien des Canaris, Antoine Koumbouaré était finalement appelé à la rescousse. Malgré une amélioration, Nantes terminait la saison 2020/2021 à la dix-huitième place, jouant ainsi les barrages face à Toulouse pour rester dans l'élite. Les Canaris s'en sortaient et se maintenaient donc in extremis.

Kombouaré, qui avait conditionné son avenir au fait de rester en L1, continuait l'aventure avec l'ambition de redonner des couleurs à Nantes et de ne pas revivre une saison de la peur. Après un départ difficile (1 victoire, 1 nul et 3 défaites lors des 5 premières journées), le club français a réussi à trouver son rythme. Mieux, les Canaris sont bien classés en L1, eux qui sont d'ailleurs septièmes et invaincus lors des trois dernières journées. Ils ont notamment battu Paris 3 à 1.

Kombouaré, un travail qui paie

De quoi donner le sourire à Antoine Kombouaré. «Par rapport à la saison dernière, avec les mêmes joueurs, la même équipe, on est septième de L1 et on est en finale de la Coupe de France : ça dépasse mes rêves les plus fous. On est fier, mais on ne s'enflamme pas». Le Kanak sait mieux que personne que tout va très vite dans le football. Malgré tout, Nantes peut viser plus haut. Une victoire en Coupe de France est à portée de main, mais il faudra battre l'OGC Nice.

En Ligue 1 Uber Eats, les Nantais ont 39 points. Ils ne sont qu'à 4 longueurs de Rennes, 4ème. Autant dire qu'une place européenne peut être un objectif. Mais il faudra bien négocier la suite de la saison puisque lors des douze prochaines journées, Nantes affrontera notamment Lille, Marseille et Lyon. Et cette fois-ci, l'objectif ne sera pas, a priori, de sauver sa peau en Ligue 1. Une vraie bouffée d'oxygène pour un club qui a été sous haute tension et qui a multiplié les changements d'entraîneurs. Nantes peut à nouveau sourire.