France-Grèce : plusieurs changements prévus dans le onze des Bleus

Ce vendredi, l’équipe de France s’est imposée sans forcer face à Gibraltar. Alors que Brice Samba et Wesley Fofana ont profité des absences de Mike Maignan et Dayot Upamecano pour honorer leur première sélection, ces derniers devraient être alignés face à la Grèce ce lundi. En effet, selon L’Equipe, les deux joueurs qui avaient ressenti des gènes musculaires avant la rencontre face à Gibraltar seront de retour dans le onze de Didier Deschamps.

Comme ce dernier l’avait annoncé à l’issue de la rencontre, Eduardo Camavinga, victime d’une béquille vendredi, serait également titularisé face aux Grecs. Pour finir, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé devraient être préférés respectivement à Olivier Giroud et Kingsley Coman d’après Le Parisien. Avec pléthore de talents dans son effectif, Didier Deschamps peut se permettre de faire tourner et ne devrait pas s’en priver contre la Grèce lundi.

