Ligue 1 : la LFP prend une décision radicale concernant Auxerre - OM

Cette rencontre opposant l’AJ Auxerre et l’Olympique de Marseille ce samedi 22 février 2025 sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps, lors de la 23ème journée de Ligue 1, pourrait bien avoir des répercussions considérables sur la suite de la saison. En effet, malgré la large victoire des Bourguinons (3-0) à domicile, un véritable scandale national a éclaté suite au non-pénalty accordé à l’OM pour une potentielle faute sur Quentin Merlin, qui a eu lieu avant la mi-temps, au début d’une séquence qui s’était conclu par le second but refusé pour hors-jeu aux Auxerrois (45e+2). Le duel a officiellement provoqué la colère marseillaise lorsque l’expulsion de Derek Cornelius (38e) est survenue. Lancé à pleine vitesse, le défenseur canadien a percuté Hamed Traoré violemment, genou contre côte. Ces deux épisodes ont provoqué beaucoup d’émoi côté marseillais. Les pneus des deux voitures de l’arbitre Monsieur Jérémy Stinat ont été crevés, son domicile a été menacé, alors que sa famille a reçu plusieurs messages de mort ces derniers jours.

Les réactions ne se sont pas faites attendre. Dès le coup de sifflet final, Pablo Longoria a déclaré dans les couloirs du stade : «Quelle corruption! C’est de la corruption totale dans ce championnat de merde», a-t-il déclaré. Le lendemain, les réponses ont été salées. Le président lyonnais, John Textor, a affirmé : «je n’ai pas l’habitude de regarder les matchs de Marseille, donc je ne sais pas ce qui s’est passé. Je pense qu’il est membre du conseil d’administration. Je pense qu’il est très décevant, alors que nous essayons réellement de projeter la force et la qualité du football français, qu’un membre du conseil d’administration puisse faire une déclaration aussi violente sur la ligue, mais sur un match difficile. Il est au milieu de tout ça. Je suis sûr qu’il s’est probablement calmé et a regretté ces commentaires. Tout le monde a le droit de s’énerver de temps en temps», avait-il affirmé. Alors que Pablo Longoria a été réçu par le Ministère des Sports, la Direction technique de l’arbitrage (DTA) a rendu ses premiers bilans.

Les arbitres français se justifient !

Sur l’épisode du pénalty non-sifflé sur Quentin Merlin, la plus haute institution de l’arbitrage footballistique français a déclaré ce mardi soir : «sur la situation de pénalty, le contrôle est terminé. L’attaquant laisse traîner son pied et va chercher le contact. Le contact de son bras gauche sur le haut du corps de l’attaquant marseillais ne saurait justifier à lui-seul une décision de pénalty. Par ailleurs, le pied droit du défenseur se pose au sol en dehors de la trajectoire du joueur marseillais, avec le pied droit de ce dernier qui vient heurter le talon du défenseur». En ce sens, Jérémy Stinat n’a pas été fautif en n’accordant pas de pénalty aux Phocéens.

Par rapport à l’expulsion de Derek Cornelius, une fois de plus, la DTA se défend. Le geste du Canadien a été jugé dangereux et valait ainsi un 2ème carton jaune : «même si le joueur marseillais n°13 joue d’abord le ballon, son geste est réalisé sans maîtrise car son genou gauche vient percuter directement le bas du dos de son adversaire, avec vitesse et intensité. C’est pourquoi cette faute a été commise de manière inconsidérée, c’est-à-dire sans tenir compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire, et le joueur fautif devait donc recevoir un avertissement». Voilà qui ne devrait pas calmer les Marseillais.