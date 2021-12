Girondins de Bordeaux - OL : les compositions probables

La suite après cette publicité

On peut le dire ; c'est évident qu'en début de saison, les supporters bordelais et lyonnais espéraient voir leur club de cœur bien mieux classé à l'approche de la trêve hivernale. L'Olympique Lyonnais pointe ainsi à la douzième place, même s'il peut faire un bond conséquent au classement en cas de succès ce dimanche soir, alors que les Bordelais eux sont actuellement dix-huitièmes, et pourraient même être classés plus bas en fonction des résultats de l'après-midi.

Du côté du Matmut Atlantique, pas le droit à l'erreur pour les deux, et encore moins pour les deux coachs, Vladimir Petkovic et Peter Bosz, déjà contesté par bon nombre de fans. La dynamique des deux équipes est en tout cas assez mauvaise, puisque les Girondins n'ont pris qu'un point sur les quatre derniers matchs, et sont de loin la pire défense de Ligue 1 avec trente-sept buts encaissés. Les Rhodaniens eux sont assez mauvais à l'extérieur, avec seulement deux succès loin de la capitale des Gaules.

Un match à ne pas rater

Pour ce match, Costil sera présent dans les cages girondines, avec un trio Mangas, Gregersen, Kwateng devant lui pour le protéger. Mensah et Pembélé sécuriseront et animeront les côtés. Au milieu, on retrouvera Otavio et Onana pour faire le sale boulot et réaliser les premières relances en soutien d'Adli, alors qu'Elis et Hwang tenteront de faire mal à la défense lyonnaise.

En face, on retrouvera aussi une défense à trois avec Denayer, Boateng et Lukeba alignés devant Lopes. Emerson et Gusto voudront eux mettre le feu sur les flancs, alors que le duo du milieu sera composé de Guimaraes et Thiago Mendes. Devant, Shaqiri, Aouar et Paqueta composeront un trio offensif pour le moins dynamique.

