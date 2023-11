TFC-Liverpool : la réaction à chaud de Vincent Sierro

Toulouse a réalisé un véritable exploit ce soir au Stadium. Fessés 5-1 à l’aller, les Pitchounes ont réussi à battre Liverpool (3-2). Un succès historique qu’a savouré le capitaine des Violets, Vincent Sierro.

«C’est ce qu’on voulait faire. On avait l’occasion d’écrire l’histoire pour nous, nos familles, notre club. On a démarré au match aller, on a perdu 5-1 mais dans nos têtes, on n’était pas si loin. On a appliqué notre plan de jeu. Le but c’est de se qualifier, c’est l’objectif, si on peut être premier… 7 points c’est bien, il faut qu’on aille chercher une ou deux victoires», a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.