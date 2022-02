Ligue 1 : la programmation TV des 27e et 28e journées

La Ligue vient de dévoiler la programmation TV de la 27e journée et la programmation partielle de la 28e journée de Ligue 1 Uber Eats. Disputée le premier week-end de mars, cette journée verra l'Olympique Lyonnais ouvrir le bal le vendredi soir sur la pelouse du Moustoir, face au FC Lorient (21h sur Prime Video). Le samedi, Lens accueillera le Stade Brestois à 17h (Prime Video), avant le choc entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain (21h sur Canal + Décalé). Le dimanche, outre le multiplex de 15h, traditionnellement diffusé sur Prime Video, Saint-Etienne et Metz s'affronteront dès 13h à Geoffroy-Guichard (Prime Video), le LOSC recevra Clermont dans l'après-midi (17h05 sur Canal + Sport) et un choc entre l'OM et l'AS Monaco clôturera cette 27e journée (20h45 sur Prime Video).

En ce qui concerne la 28e journée, trois matchs sont d'ores et déjà programmés le dimanche 13 mars : Paris Saint-Germain – FC Girondins de Bordeaux (13h, Prime Video et Canal + Sport), ainsi que deux rencontres comptant pour le multiplex de 15h, diffusé sur Prime Video : Angers SCO – Stade de Reims et Clermont Foot 63 – FC Lorient. Le reste de la programmation de cette 28ème journée de Ligue 1 Uber Eats sera communiqué à l'issue des barrages de l'UEFA Europa Conference League, disputés par l'Olympique de Marseille, les 17 et 24 février, face à la formation azerbaïdjanaise du Qarabağ FK.

La programmation TV de la 27e journée de Ligue 1

Vendredi 4 mars 2022 à 21h00 sur Prime Video FC Lorient – Olympique Lyonnais

Samedi 5 mars 2022 à 17h00 sur Prime Video RC Lens – Stade Brestois 29

Samedi 5 mars 2022 à 21h00 sur Canal+ Décalé OGC Nice – Paris-Saint-Germain

Dimanche 6 mars 2022 à 13h00 sur Prime Video AS Saint-Étienne – FC Metz

Dimanche 6 mars 2022 à 15h00 sur Prime Video

FC Girondins de Bordeaux – ESTAC Troyes

FC Nantes – Montpellier Hérault SC

Stade de Reims – RC Strasbourg Alsace

Stade Rennais FC – Angers SCO

Dimanche 6 mars 2022 à 17h05 sur Canal+ Sport LOSC Lille – Clermont Foot 63

Dimanche 6 mars 2022 à 20h45 sur Prime Video Olympique de Marseille – AS Monaco

La programmation TV partielle de la 28e journée de Ligue 1

Dimanche 13 mars 2022 à 13h00 sur Prime Video et en co-diffusion sur Canal+ Sport Paris Saint-Germain – FC Girondins de Bordeaux

Dimanche 13 mars 2022 à 15h00 sur Prime Video

Angers SCO – Stade de Reims

Clermont Foot 63 – FC Lorient