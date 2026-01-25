Nani sort de sa retraite et retrouve un club !

En 2024, le grand nom du foot portugais Nani annonçait sa retraite, mettant fin à une brillante carrière. Mais visiblement, il avait encore faim de foot, puisque l’ancien de Manchester United, entre autres, va rechausser les crampons. Du haut de ses 39 ans, il a ainsi signé… au Kazakhstan.

Il s’est ainsi engagé pour une saison avec le FC Aktobe, cinquième du dernier championnat, alors que cette édition 2026 de la ligue kazakhe va bientôt démarrer. Il exercera un rôle de joueur, mais aussi de conseiller auprès de la direction. « Je suis très heureux d’avoir rejoint le FC Aktobe et je suis impatient de contribuer au développement du club et du football au Kazakhstan », a confié Nani.