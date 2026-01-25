Menu Rechercher
Commenter 3

Nani sort de sa retraite et retrouve un club !

Par Max Franco Sanchez
3 min.
Nani sous les couleurs d'Orlando City @Maxppp

En 2024, le grand nom du foot portugais Nani annonçait sa retraite, mettant fin à une brillante carrière. Mais visiblement, il avait encore faim de foot, puisque l’ancien de Manchester United, entre autres, va rechausser les crampons. Du haut de ses 39 ans, il a ainsi signé… au Kazakhstan.

La suite après cette publicité

Il s’est ainsi engagé pour une saison avec le FC Aktobe, cinquième du dernier championnat, alors que cette édition 2026 de la ligue kazakhe va bientôt démarrer. Il exercera un rôle de joueur, mais aussi de conseiller auprès de la direction. « Je suis très heureux d’avoir rejoint le FC Aktobe et je suis impatient de contribuer au développement du club et du football au Kazakhstan », a confié Nani.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Aktobe
Luís Carlos Almeida da Cunha

En savoir plus sur

Aktobe Logo Aktobe
Luís Carlos Almeida da Cunha Luís Carlos Almeida da Cunha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier