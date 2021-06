Euro 2020 : Benzema dévoile ce qu'il a dit à CR7

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, la France et le Portugal s'affrontaient pour la dernière journée de la phase de poules de cet Euro 2020. Les deux équipes se sont quittées dos à dos (2-2), mais c'était aussi les retrouvailles entre Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, séparés depuis le départ du Portugais du Real Madrid pour la Juventus Turin. On a vu les deux hommes discuter et KB9 a expliqué ce qu'ils s'étaient dit.

« Ça fait plaisir de le revoir, de toute façon le bout de chemin qu'on a fait ensemble... On a joué huit-neuf ans tous les deux au Real Madrid, on a marqué des buts, gagné des trophées. On a échangé, on s'est souhaité bonne chance pour la suite en club et en sélection et surtout de continuer à prendre du plaisir sur le terrain et continuer à faire la différence », a lâché l'attaquant des Bleus en conférence de presse.