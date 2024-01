Liverpool pense déjà à 3 entraîneurs pour remplacer Jürgen Klopp !

Plus tôt dans la semaine, il y a eu un véritable séisme à Liverpool. Jürgen Klopp a ainsi annoncé son départ de Liverpool en fin de saison. Fatigué par le job de coach d’un tel club, l’Allemand a besoin de repos, lui qui est à la tête des Reds depuis 2015 et qui a été le principal artisan du retour des Liverpuldiens au premier plan depuis. Il est devenu une véritable légende du club et est aussi devenu un des tous meilleurs entraîneurs de l’histoire du championnat anglais.

La suite après cette publicité

En attendant de savoir de quoi sera faite la suite de la carrière du tacticien allemand, alors qu’une rumeur l’annonçant à la tête de la sélection de son pays prend forme dans les médias, la direction de Liverpool va devoir lui trouver un remplaçant. Une tâche difficile, clairement. Comme l’explique The Sun, il y a actuellement trois noms sur la table.

À lire

FA Cup : Liverpool se qualifie facilement contre Norwich

Trois entraîneurs prestigieux

Le premier n’est autre que Xabi Alonso, ancien milieu du club de la Mersey, qui cartonne avec le Bayer Leverkusen. L’ancien international allemand est le favori, et c’est légitime : son équipe est en tête de la Bundesliga, devant le Bayern, et pratique un très beau jeu. Ce n’est pas tout, puisqu’un autre coach à la mode est sur la short-list des Reds : Roberto de Zerbi. L’Italien est aussi un des entraîneurs les plus cotés du moment, lui qui réalise un excellent boulot à la tête de Brighton.

La suite après cette publicité

Enfin, Ange Postecoglou, arrivé à Tottenham en provenance du Celtic l’été dernier, complète ce trio. Le tacticien grec, cinquième de Premier League avec Tottenham, convainc aussi les observateurs avec le jeu proposé par son équipe. A noter que d’autres options, comme Thomas Frank (Brentford) sont aussi à l’étude mais viennent loin derrière les trois premiers cités…