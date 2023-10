L’improbable destination où pourrait terminer David De Gea

Lorsque David De Gea quittait Manchester United l’été dernier, tout le monde était convaincu qu’il n’allait pas mettre bien longtemps à retrouver un club. Et l’Espagnol a d’ailleurs été annoncé dans de sacrées destinations. Début août, il était même question d’une signature au Real Madrid pour remplacer Thibaut Courtois, blessé, avant que les Merengues ne se tournent vers Kepa Arrizabalaga. Mais l’été est passé, et si la plupart des agents libres assez cotés ont trouvé un club, David De Gea patiente encore…

La suite après cette publicité

Il faut dire que le portier formé à l’Atlético de Madrid ne semble pas encore tenté par des destinations dites exotiques, comme pourrait l’être la Saudi Pro League. DDG veut rester en Europe, mais ses prétentions salariales rendent les choses compliquées pour plein de clubs potentiellement intéressés. Ces derniers jours, il s’est entraîné avec Manchester United afin de se maintenir en forme.

À lire

MU : des portes de sortie s’offrent à Jadon Sancho

Un retournement de situation dingue

Et The Sun dévoile une véritable bombe ce jeudi. Le média anglais explique que les Red Devils envisagent de recruter, une fois encore, De Gea, trois mois après l’avoir laissé partir libre. Le journal parle même d’un « retournement de situation embarrassant ». Manchester United a également été surpris en apprenant qu’Andre Onana, le gardien titulaire, avait décidé de sortir de sa retraite internationale et qu’il jouerait donc la CAN en janvier, ratant bon nombre de matchs avec son club. Il faut aussi signaler que l’ancien de l’Inter a vécu des débuts un peu compliqués avec les Mancuniens, même s’il y a eu du mieux sur ses dernières sorties.

La suite après cette publicité

Il s’agirait d’un contrat de courte durée pour le gardien ibérique qui a déjà passé 12 années du côté d’Old Trafford, enchaînant le très bon, le moyen et parfois le mauvais. Il avait refusé les approches de prolongation de son club, qui souhaitait baisser ses émoluments de façon considérable l’été dernier. Mais on dirait bien que les deux parties pourraient bientôt revivre un deuxième épisode de leur belle histoire d’amour…