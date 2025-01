L’enquête pour le caillassage du car de l’OL à Marseille classée sans suite

Selon les dernières informations de RMC Sport, le parquet de Marseille a confirmé, ce vendredi, le classement sans suite de l’enquête pour le caillassage du car de l’Olympique Lyonnais aux abords du stade Vélodrome en 2023, où l’ex-coach lyonnais, Fabio Grosso, avait été blessé au visage. Un "classement sans suite" pour "auteur inconnu" qui a été acté le 6 janvier dernier par le Parquet de Marseille.

Pour rappel, le car transportant les Lyonnais avait été pris pour cible par des supporters marseillais, lors de son trajet vers le Vélodrome. L’entraîneur lyonnais, Fabio Grosso, avait lui été touché à la tête par l’éclatement d’une vitre du car dans lequel il se trouvait. Il avait reçu douze points de suture et s’était vu prescrire trente jours d’ITT. Plus d’un an après les faits, la page judiciaire est donc refermée.