Enorme nouvelle pour la prolongation de Lamine Yamal avec le FC Barcelone !

Depuis deux ans, Lamine Yamal est la nouvelle sensation du football mondial. Très rapidement catalogué comme l’un des plus grands cracks de la Masia, l’ailier a gravi les échelons sous Xavi au point de rapidement devenir un titulaire indiscutable la saison passée. Continuant sur sa lancée cette saison après un Euro exceptionnel avec l’Espagne l’été dernier, l’ailier espagnol a réalisé une cuvée fantastique avec le Barça. Titulaire inamovible, le joueur de 17 ans est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde.

Grand artisan du sacre en Liga et du beau parcours en Ligue des Champions qui s’est achevé avec une demi-finale mémorable face à l’Inter Milan, l’enfant du club culé a marqué les esprits à tous les étages. Artificier du système de Hansi Flick, Lamine Yamal a compilé 18 buts et 25 passes décisives en 55 matches cette saison. Un rendement qui fait déjà de lui l’une des bases du FC Barcelone pour le présent, mais surtout pour le futur du club catalan. Sous contrat jusqu’en 2026 avec la formation barcelonaise, le natif de Esplugues de Llobregat est rapidement devenu un dossier brûlant au rayon des prolongations de contrat du côté de la Catalogne.

Lamine Yamal et le FC Barcelone vont trouver un accord ce mardi

Une prolongation loin d’être aisée au vu des finances du Barça. Et à entendre les dernières déclarations de Deco, directeur sportif du Barça, l’avenir de Lamine Yamal au FC Barcelone n’était pas assuré : «la prolongation de Lamine Yamal est en bonne voie. Il a besoin d’un contrat équitable pour son âge. Peu importe qu’il soit le mieux payé ; il n’a pas demandé à l’être. Si nous renouvelons son contrat, ce serait la meilleure recrue de ces dernières années. L’important, c’est qu’il soit heureux, et nous parlons de contrats de quatre, cinq ou six ans. Sa maturité est extraordinaire. Il a le même âge qu’un de mes fils. C’est quelque chose de rare. Ce n’est pas normal qu’un joueur comme lui émerge avec autant de qualité, de confiance et d’autorité. Mais il ne faut pas oublier qu’il a 17 ans et que de nombreux clubs ont appelé pour le contacter, mais nous ne voulons pas l’écouter. J’aimerais qu’il remporte le Ballon d’Or, mais il n’est pas le seul candidat du Barça à pouvoir le remporter»

Ce lundi, la presse espagnole a tenu néanmoins à rassurer tout le monde. En effet, comme le rapporte Mundo Deportivo ce lundi, un accord sur la prolongation du jeune prodige à Barcelone est sur le point d’être trouvé ce mardi. Une réunion a eu lieu entre Joan Laporta, le président catalan, et Jorge Mendes, l’agent du numéro 19 catalan, ce lundi. Une réunion qui s’est terminée sur une bonne note car la signature est prévue pour ce mardi dans les bureaux catalans. Un accord autour d’une prolongation jusqu’en 2031 aurait été trouvé et permettrait à Lamine Yamal de bénéficier d’un des salaires les plus juteux du vestiaire blaugrana. La seule incertitude règne sur le montant convenu pour la clause libératoire fixée pour l’attaquant de 17 ans, qui fêtera ses 18 ans le 13 juillet prochain.