L1, Amiens : Bernard Joannin s'enflamme déjà pour la prochaine saison

Amiens et Toulouse ont tous deux vu leur relégation en Ligue 2 être suspendue par le Conseil d'État en début de semaine. Respectivement 19e et 20e de la saison passée, les deux formations ne sont cependant pas sauvées et doivent attendre la réévaluation de la décision par la Ligue de football professionnel. Cela ne les empêche pas de préparer la prochaine saison. Du côté d'Amiens, on pense déjà à l'exercice suivant de Ligue 1 comme l'a fait savoir le président Bernard Joannin.

« Nous allons retrousser nos manches et nous mettre au travail. L’entraînement va reprendre très rapidement, nos joueurs rentrent le 17 juin. Le coach et tout le staff vont avoir beaucoup de travail parce que nos joueurs n’ont pas joué depuis trois mois. Il y aura beaucoup de préparation à faire. La passion est là, avec nous, et on fera une très belle saison en Ligue 1 », a-t-il déclaré pour la radio RCF Nord. Attention à ne pas trop anticiper. Si la LFP annonçait une nouvelle fois la relégation des deux clubs, Amiénois et Toulousains prendraient un nouveau gros coup sur la tête.