Le Barça soutient Ronald Koeman, chahuté après le Clasico

Après la défaite du FC Barcelone lors du 246e Clasico face au Real Madrid (1-2), l'entraîneur Ronald Koeman a été chahuté dans sa voiture par des dizaines de supporters blaugranas. Si certains étaient présents pour prendre des selfies avec le Néerlandais, d'autres ont encerclé son véhicule pour manifester leur mécontentement suite à ses mauvais résultats sur le banc du Barça. Après quelques minutes de tapage, le coach de 58 ans a pu s'extirper de la foule.

Le club a directement publié un bref communiqué sur ses réseaux sociaux, condamnant l'attitude de certains individus et défendant son technicien : «Le FC Barcelone condamne publiquement les actions violentes et méprisantes que notre entraîneur a subies à la sortie du Camp Nou. Le Club prendra des mesures de sécurité et de discipline pour s'assurer que de tels événements regrettables ne se reproduisent pas.»