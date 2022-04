PSG : Kylian Mbappé salue la performance de Strasbourg

Après le nul de son équipe concédé sur la pelouse de Strasbourg vendredi soir (3-3), le buteur du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé est revenu sur la belle performance des Alsaciens. Pour l’international tricolore, qui a inscrit deux buts et délivré une passe décisive durant la rencontre, les Strasbourgeois méritent ce résultat qui n’est pas surprenant au regard de la belle saison qu’ils réalisent.

« Surpris par Strasbourg ? Non, on a la télé et on regarde les matchs ! (sourire) C'est une équipe qui ne sort pas du chapeau, ils font une super saison. Je pense qu'on a quand même donné un peu le bâton pour se faire battre mais il ne faut pas enlever le mérite aux équipes qui arrivent à faire un résultat contre nous, ce n'est pas juste parce qu'on lève le pied ou qu'on est un peu moins bon. Ils ont réussi à renverser la situation à domicile, bravo à eux. », a expliqué Mbappé en zone mixte après la rencontre. Après ce nul face au PSG, le Racing est 5e de Ligue 1.