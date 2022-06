LdN : le bon coup de l'Italie, la Turquie cartonne

Cette Ligue des Nations 2022 nous réserve déjà quelques surprises. Surtout dans le groupe 3 de la Ligue A. Battue par la Hongrie il y a quelques jours, l’Angleterre se rendait en Allemagne avec l’objectif de ne surtout pas perdre. C’est réussi. Un but de Hofmann au retour des vestiaires (51e) avait pourtant permis à la Nationalmannschaft de prendre les devants. Mais un penalty transformé par Harry Kane a gâché les plans allemands (1-1). De son côté, l’Italie n’a pas tremblé face à la Hongrie (2-1). Les hommes de Roberto Mancini ont profité de partage des points entre Allemand set Anglais pour réaliser le bon coup de la soirée.

Au classement, c’est la surprise. Les Azzurri sont leaders (4 points) devant la Hongrie (3 points) et l’Allemagne (2 points). Les Three Lions sont derniers avec un zéro pointé. Enfin, dans le groupe 1 de la Ligue C, la Turquie s’est amusée en Lituanie. Les coéquipiers du marseillais Cengiz Ünder se sont largement imposé 6 buts à 0 grâce notamment à un doublé de Sinik et de Dursun. Akgun, Dervisoglu sont les deux autres buteurs. Dans l’autre match, les iles Féroé ont été battues à domicile par le Luxembourg. Au classement, Turcs et Luxembourgeois sont premiers (6 points).

Les résultats de la soirée :