Euro, Angleterre : la frustration de Gareth Southgate

Interrogé quelques minutes après la finale perdue contre la Roja, Gareth Southgate, sélectionneur des Three Lions, n’a pas pu cacher sa frustration. Proche de soulever l’Euro 2024 malgré un tournoi plus que poussif, l’Angleterre est finalement logiquement tombée contre une sélection espagnole insubmersible. «Il manquait des petites choses, on n’a pas eu beaucoup d’opportunités mais c’est comme ça. On a donné de bons sentiments aux supporters mais je suis très déçu de ne pas leur avoir donné ce trophée», a tout d’abord lancé le technicien de 53 ans.

Et d’ajouter : «je pense que nous avons rivalisé jusqu’à la toute fin. Je pense qu’aujourd’hui, nous n’avons pas assez bien gardé le ballon, surtout quand nous avons bien défendu. Vous devez vous libérer de la pression et nous n’avons pas pu le faire, ce qui signifie qu’ils avaient plus de contrôle, ce qui vous épuise. Nous avons eu une grosse chance à la fin d’égaliser, donc c’est une petite marge, mais je pense qu’ils étaient la meilleure équipe du tournoi et je pense qu’ils méritaient de gagner». Après l’Italie en 2021, l’Angleterre échoue donc une nouvelle fois sur le fil…