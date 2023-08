Emirates Cup : Arsenal s’offre Monaco aux tirs au but

Battu par l’Olympique Lyonnais en 2019, mais vainqueur en 2022, Arsenal organisait une nouvelle fois l’Emirates Cup en 2023. L’adversaire était prestigieux avec l’AS Monaco pour un duel qui faisait office de bel hommage envers Arsène Wenger, ancien coach des deux clubs. Mikel Arteta misait sur un 4-3-3 avec Aaron Ramsdale dans les cages derrière Takehiro Tomiyasu, William Saliba, Jakub Kiwior et Jurriën Timber. Emile Smith Rowe, Thomas Partey et Declan Rice se retrouvaient dans l’entrejeu. Enfin, Fabio Vieira et Gabriel Martinelli accompagnaient Eddie Nketiah en attaque. De son côté, Monaco optait sur un 3-4-3 où Philipp Köhn officiait comme dernier rempart. Devant lui, on trouvait Vanderson, Guillermo Maripan, Soungoutou Magassa, Chrislain Matsima et Caio Henrique. Youssouf Fofana et Mohamed Camara composaient le double pivot. Eliesse Ben Seghir, Wissam Ben Yedder et Aleksandr Golovin formant un séduisant trio offensif.

Assez animé, le début de match voyait les deux équipes vite mettre beaucoup d’impact. Si Arsenal tenait plus le ballon, Monaco était très tranchant. Proche d’être trouvé par Eliesse Ben Seghir en position idéale (7e), Aleksandr Golovin se distinguait d’une lourde frappe du gauche dans la foulée, mais Aaron Ramsdale se détendait bien pour repousser (8e). Surpris, Arsenal répondait peu après. Bien décalé sur la gauche par Eddie Nketiah, Gabriel Martinelli était proche de déposer Philipp Köhn, mais la défense le gênait suffisamment pour qu’il loupe sa frappe (13e). Alors qu’Arsenal semblait prendre doucement le dessus dans cette partie, certes bien aidé par un Gabriel Martinelli très remuant, c’est néanmoins Monaco qui trouvait la faille en premier. Sur un corner côté gauche de Caio Henrique, la défense se dégageait mal. Sur la droite, Mohamed Camara se jouait de Gabriel Martinelli et centrait pour Youssouf Fofana qui déposait un coup de casque au fond des filets (1-0, 31e).

Arsenal plus fort lors des tirs au but

Arsenal était cueilli à froid et Monaco voulait en profiter. Sur coup franc, Aleksandr Golovin était proche de trouver Guillermo Maripan seul devant le but. Il ne s’en fallait que pour quelques millimètres (36e). Néanmoins, les Gunners se reprenaient et Declan Rice se distinguait d’une frappe (42e) avant que la tête de Takehiro Tomiyasu pousse Philipp Köhn à la parade (43e). Finalement, la troisième était la bonne. Sur un corner de Gabriel Martinelli, Eddie Nketiah égalisait d’un coup de casque rageur (1-1, 43e). Une égalisation avant la pause qui faisait du bien à Arsenal. Au retour des vestiaires, Monaco se procurait deux grosses occasions. Wissam Ben Yedder venait heurter le poteau suite à un bon travail de Caio Henrique (49e) avant qu’Aleksandr Golovin tombe de nouveau sur Aaron Ramsdale (51e).

Le rythme retombait un peu par la suite et les changements se multipliaient. Arsenal passait tout proche de surprendre Monaco sur une passe exceptionnelle de Jorginho dans la profondeur pour Leandro Trossard. Le Belge rentrait dans la surface, mais se manquait totalement au moment de frapper. Son tir était trop centré sur Philipp Köhn (72e). Monaco pouvait lâchait un ouf de soulagement et Youssouf Fofana d’une frappe lourde obligeait Aaron Ramsdale à la parade (75e). Fabio Vieira s’essayait aussi à une volée repoussée par le gardien monégasque (79e). Finalement, les deux équipes restaient dos à dos au terme des 90 minutes sur ce score de 1-1. Il fallait se départager lors d’une séance de tirs au but. À ce jeu-là, Arsenal était plus fort et s’impose 5-4 suite au raté de Takumi Minamino. Les Gunners terminent en beauté cette préparation.