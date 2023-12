Real Madrid : Carlo Ancelotti fait le point sur l’infirmerie

Présent en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement sur la pelouse du Real Betis (samedi, 16h15) pour le compte de la 16e journée de la Liga, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a fait le point sur l’infirmerie, garnie par les nombreux pépins physiques subis par ses joueurs ces dernières semaines, notamment les deux Français Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. «Courtois et Militao se rétablissent bien. Tchouaméni est sur le point de revenir et pour Camavinga et Vinicius, il faudra attendre l’année prochaine.»

Le technicien transalpin de 64 ans a également donné des nouvelles de son joyau turc Arda Güler, qui n’a toujours pas disputé la moindre minute officielle avec la Casa Blanca, leader du classement du championnat ibérique. Et les nouvelles sont rassurantes : «Güler est dans la dernière partie de sa convalescence. La semaine prochaine, il commencera à travailler à haute intensité et sera prêt pour les derniers matches de l’année ou pour le début de l’année prochaine. Je parle à tous les joueurs blessés et j’ai besoin de beaucoup de temps parce que nous avons beaucoup de joueurs blessés.»