Les 3 grosses décisions du Real Madrid après l’humiliation contre le FC Barcelone

C’est une nouvelle défaite qui va laisser des traces à Madrid. Après la lourde victoire catalane lors du premier choc de Liga, les hommes d’Hansi Flick ont récidivé en battant les Merengues sur le score de 5-2 en finale de Supercoupe d’Espagne dimanche soir. Une défaite qui passe logiquement très mal à Madrid, où tout le monde en prend pour son grade, à l’exception de Kylian Mbappé. Les supporters et les médias réclament, une fois encore et comme c’est souvent le cas après ce type de défaite, des mesures et des décisions drastiques pour les prochains jours…

Mais comme l’indique Marca, Florentino Pérez ne va pas céder à la panique. Il a pris trois décisions, à commencer par Carlo Ancelotti, avec qui il va se réunir dans les jours à venir. Mais l’avenir de l’Italien n’est pas en danger. C’est donc un premier choix fort, alors que sur les réseaux sociaux, de nombreux fans réclamaient la tête de l’entraîneur transalpin. Son avenir sera décidé en fin de saison, et il n’y aura donc pas d’éventuel départ, voulu ou forcé, de l’ancien coach du PSG dans les semaines et mois à venir.

Une recrue attendue cet hiver

Deuxième décision, qui risque aussi de faire un peu grincer des dents : il n’y aura pas d’arrivée au poste de défenseur central cet hiver. Les décideurs madrilènes ne comptent pas renforcer l’axe de la défense malgré des problèmes évidents et les blessures à ce poste, et ils comptent sur les joueurs présents dans l’effectif et sur les jeunes pour assurer jusqu’à cet été.

Enfin, troisième et dernière décision des Merengues : l’arrivée d’un latéral droit est relancée pour cet hiver. Les Madrilènes devraient donc encore tenter le coup pour Trent Alexander-Arnold, le latéral de Liverpool, en fin de contrat en juin. Le club de la capitale espagnole est prêt à faire un investissement dès maintenant, et ce même si le joueur sera gratuit l’été prochain. Une proposition avait déjà été refusée par les Reds, et tout indique que le Real Madrid va revenir à la charge ces prochains jours. Affaire à suivre…