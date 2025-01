Real Madrid : les propos fous des médias madrilènes sur Kylian Mbappé

Le réveil va être dur du côté de Madrid ce matin. Hier soir, les troupes de Carlo Ancelotti ont été balayées par le FC Barcelone (5-2) pour la deuxième fois de la saison, en finale de Supercoupe d’Espagne cette fois. Même en ayant joué à 11 contre 10 pendant une grosse partie de la deuxième période, les Merengues ont été impuissants et bien inférieurs à leurs homologues blaugranas.

Clairement, les joueurs du Real Madrid feraient mieux de ne pas ouvrir les journaux sportifs pro-Madrid ce lundi matin, puisque les commentaires et les analyses sont logiquement très sévères et très crus. Enfin, pour pratiquement tous les joueurs sauf pour un : Kylian Mbappé. Le Bondynois est même plutôt encensé dans la presse ce lundi matin, lui qui a ouvert le score avec un joli but lors de cette finale face à l’ennemi juré. Derrière, sans être exceptionnel pour autant, il a réalisé un match plutôt satisfaisant dans le jeu, étant en plus handicapé par cette cheville qui a pris un gros coup assez tôt dans la rencontre.

Mbappé se sauve

« Maintenant, c’est Mbappé qui est tout seul », résume le quotidien AS sur la une de son site internet. « Le crack a marqué, il a provoqué l’expulsion barcelonaise et a été un cauchemar pour le Barça. Avec la cheville mal en point, il a perturbé Baldé, Koundé, Araujo… Mais personne ne l’a suivi. Dans une des nuits les plus infernales du Real Madrid contemporain, Mbappé a été céleste », rajoute le média, qui explique que la prestation de Mbappé est la seule nouvelle positive de ce voyage en terres saoudiennes pour les Madrilènes. Des analyses qui vont dans le sens des déclarations de Carlo Ancelotti après le match : « je ne garde que Mbappé sur le match d’aujourd’hui, le reste, on oublie ».

Dans les notes de Marca, il écope d’un joli 7/10, la meilleure note du côté du Real Madrid et un des seuls à avoir eu la moyenne avec Courtois et Rodrygo. « C’est triste que le meilleur match du Français, qui n’a cessé de tenter des choses jusqu’à la fin, se termine sur une défaite comme ça, même en supériorité numérique », explique le journal dans un autre article. « Le seul Madrilène à un niveau digne », résume la publication madrilène. Mbappé n’aura sûrement pas le sourire à la lecture de ces commentaires suite à cette grosse défaite et ce titre perdu, mais il peut au moins se consoler en se disant qu’il a fait son travail, ce qui n’est pas le cas de l’énorme majorité de ses coéquipiers…