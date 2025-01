Real Madrid : le constat terrible d’Ancelotti sur Mbappé et la gifle reçue face au Barça

Le Real Madrid espérait prendre sa revanche et laver l’affront du Clasico d’octobre (0-4), mais le Barça a confirmé sa supériorité en s’imposant largement dans une finale intense, délocalisée en Arabie saoudite. Mbappé a ouvert le score dès la 5e minute, mais Lamine Yamal a égalisé d’un exploit individuel (1-1, 22e) dans la foulée. Lewandowski (2-1, 36e), Raphinha (3-1, 39e), puis Baldé (4-1, 45e+10) ont offert une première mi-temps spectaculaire aux Blaugranas, qui ont tenu bon en seconde période malgré un coup-franc sublime de Rodrygo (5-2, 60e). Avec ce succès, le Barça décroche sa 15e Supercoupe d’Espagne.

Si un homme ressort marqué par la finale de la Supercoupe d’Espagne, véritable démonstration tactique et technique du Barça, c’est bien Carlo Ancelotti. L’entraîneur du Real Madrid n’a jamais trouvé les clés pour contrer les Blaugranas, ni lors du Clasico d’octobre (0-4), ni encore lors de celui disputé à Djeddah. Interrogé par Movistar après la rencontre, Ancelotti n’a pas caché sa frustration, mais surtout, sa déception : « Ce fut une mauvaise soirée, nous sommes tristes comme tous nos fans, c’est une déception, il ne faut pas le cacher, mais c’est le football, parfois on est capable de gagner et parfois il faut apprendre de la défaite ».

Une soirée à oublier pour le Real Madrid

Le coach italien a ainsi pointé les lacunes défensives de son équipe : « Nous avons mal défendu, que ce soit dans le pressing haut ou dans le bloc bas. Cela leur a permis de marquer trop facilement ». Ancelotti a également confié à la chaîne ibérique avoir sermonné ses joueurs à la pause : « Je leur ai dit que l’on pouvait perdre des matches, mais pas comme on l’a fait en première mi-temps ». Il a néanmoins pris le temps salué la performance de Mbappé, auteur d’un but ce soir : « C’était le meilleur. Je ne garde que Mbappé sur le match d’aujourd’hui, le reste on oublie. C’était la seule bonne chose ». Un maigre réconfort pour un Real Madrid en quête de réponses après cette nouvelle humiliation face à son rival historique.

En effet, pour la presse espagnole, la copie tactique de l’entraîneur madrilène est à revoir. «Le Real Madrid a été relativement bon durant la saison, mais lorsqu’il a dû affronter des adversaires de taille, son système s’est complètement effondré. On l’a vu contre Liverpool en Ligue des champions et on l’a surtout vu lors des confrontations contre le Barça, la grande bête noire d’Ancelotti», note par exemple le journal Sport. Le système défensif du Real Madrid a échoué ce soir: ni Rüdiger, ni Lucas Vázquez, ni Tchouaméni n’ont su arrêter le trio d’attaque du Barça. «Ancelotti a de nouveau opté pour son onze le plus classique : mais il n’a pas tenu compte du fait que certains de ses joueurs ne sont pas particulièrement inspirés, comme Rodrygo, qui a pourtant marqué le deuxième but du Real Madrid, sur coup franc direct. Brahim et Arda Güler semblent, en ce moment, être des joueurs plus performants, plus nuisibles à l’adversaire. Mais Ancelotti a privilégié les hiérarchies de vestiaires», commente finalement le quotidien espagnol. De quoi, raviver, déjà, les rumeurs de départ du tacticien.