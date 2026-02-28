L’IFAB va mettre en place la loi Vinicius
Il y a dix jours, Gianluca Prestianni a franchi la ligne rouge en proférant des insultes racistes envers Vinicius Junior lors du barrage aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Benfica. Alors que le jeune attaquant argentin a défrayé la chronique, il a également été suspendu par l’UEFA pour la rencontre retour entre les deux formations. Une décision juste mais qui ne devrait pas être la seule.
En effet, lors d’une grande réunion qui avait lieu ce samedi, l’IFAB souhaiterait mettre en place une "loi Vinicius" comme l’indique AS. Cette dernière consisterait à l’interdiction aux joueurs de cacher leurs bouches avec leurs mains ou le maillot. Pour rappel, Prestianni avait insulté Vinicius en cachant sa bouche en dessous de son maillot.
En savoir plus sur
L’étrange atmosphère dans le vestiaire du PSG, le message fort d’Hansi Flick sur son avenir avec le Barça
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Peter Luccin (ex-OM, PSG), premier manager de l’Atlético Dallas : «on vise des joueurs de Ligue 2 et même de Ligue 1»
Explorer