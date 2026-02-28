L’IFAB va mettre en place la loi Vinicius

Il y a dix jours, Gianluca Prestianni a franchi la ligne rouge en proférant des insultes racistes envers Vinicius Junior lors du barrage aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Benfica. Alors que le jeune attaquant argentin a défrayé la chronique, il a également été suspendu par l’UEFA pour la rencontre retour entre les deux formations. Une décision juste mais qui ne devrait pas être la seule.

En effet, lors d’une grande réunion qui avait lieu ce samedi, l’IFAB souhaiterait mettre en place une "loi Vinicius" comme l’indique AS. Cette dernière consisterait à l’interdiction aux joueurs de cacher leurs bouches avec leurs mains ou le maillot. Pour rappel, Prestianni avait insulté Vinicius en cachant sa bouche en dessous de son maillot.