Liverpool : Marcelo Pitaluga a signé

C'est enfin bouclé pour Marcelo Pitaluga (17 ans) à Liverpool. Le portier brésilien de Fluminense, annoncé tout l'été chez les Reds, vient de signer comme l'a dévoilé le site officiel du club des champions d'Angleterre en titre. Celui qui a fait partie de l'équipe brésilienne qui a remporté la Coupe du Monde U17 à domicile en novembre dernier a d'ailleurs déjà commencé à s'entraîner à Melwood où il alternera entre les pros et les équipes de jeunes.

Le Brésilien arrive donc de Fluminense où il était la doublure du frère du portier titulaire des Reds Muriel Gustavo Becker (33 ans). «Il jouait à 16 ans dans l'équipe réserve là-bas, alors vous vous dites qu'ils lui font confiance pour jouer déjà en réserve à 16 ans», a lâché John Achterberg, l'entraîneur des gardiens de Liverpool, dans la foulée de cette signature. Avant de poursuivre : «maintenant qu'il est ici, nous devons l'améliorer. Il est encore jeune, il n'y a pas de pression car il y a encore un long chemin et nous ne voulons pas lui créer de pression car il y a encore du travail à faire. Tout d'abord, vous devez le laisser s'installer, trouver son chemin. Il a besoin d'apprendre la vitesse, le jeu en Angleterre est différent de celui du Brésil, c'est beaucoup plus rapide et il y a plus d'agressivité. Vous devez également calculer tous ces éléments pour travailler un peu.»