Villarreal : Etienne Capoue admet qu'il ne suit pas du tout le football

Interviewé ce mardi par L’Équipe, le milieu de terrain de Villarreal Etienne Capoue a évoqué son rapport au football. Le Français de 33 ans a notamment expliqué qu’il se déconnectait totalement de son sport une fois qu’il rentrait de l’entrainement ou d’un match et que cette déconnexion lui permettait d’être meilleur sur le terrain.

« Ça me permet d'avoir un équilibre et de jouer plus libéré. Peut-être aussi que de ne jamais m'y être intéressé, c'est ce qui m'a fait défaut pendant toute ma carrière. Mais pour moi, c'est juste un plaisir. Je déconnecte complètement après l'entraînement ou les matches. Je n'en regarde pas un. Même si aujourd'hui, mon fils de 8 ans a commencé à jouer au foot et m'oblige à regarder des matches. Mais... pfff... pour moi, c'est long (rire). Il y a beaucoup de joueurs que je ne connais pas. Mes coéquipiers en rigolent beaucoup. Ils me disent : "Comment ça, tu ne connais pas ce joueur ?" Parce que je ne regarde pas de foot, je n'ai pas de réseaux sociaux. Je suis déconnecté de tout ça », raconte l’international tricolore qui affrontera avec ses coéquipiers le Bayern Munich en quart de finale retour de Ligue des Champions ce mardi soir (21h).

