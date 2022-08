Mercato PSG : les méthodes douteuses d'Antero Henrique

La suite après cette publicité

Le début du mercato parisien est agité. Avec sa nouvelle direction - Luis Campos, dans un rôle de conseiller sportif, Antero Henrique, dans un rôle de négociateur et Christophe Galtier, l'entraîneur principal - Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a déjà vu arriver Renato Sanches, Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele. Mais le club de la capitale aimerait enrôler trois recrues supplémentaires, dont un défenseur central et un attaquant notamment.

Cependant, le mercato parisien n'avance plus et cela commence déjà à agacer Galtier. «On a identifié des joueurs qui pouvaient être une valeur ajoutée. Après, il y a réalité du marché, on a beaucoup de joueurs sous contrat. C’est pour ça que le club compte sur Antero (Henrique) pour vendre et prêter nos joueurs, pour réduire le nombre de contrats. Avec le président et Luis Campos, on échange tous les trois jours, mais il y a toujours un décalage entre l’aspect économique et sportif. Nous, on est pressé», a-t-il lâché.

Antero Henrique a agacé le PSG pour Marcus Rashford

Et selon les dernières informations du Parisien, les prises de décisions d'Antero Henrique n'aideraient justement pas le Paris Saint-Germain à boucler rapidement de nouvelles arrivées, à quelques jours de la fin du mercato. Celui qui est donc chargé de vendre et libérer la masse salariale du club ne ferait pas un travail optimal dans les négociations. «Il parlemente pour 500 euros», explique une source au quotidien francilien.

Mais ce qui agacerait particulièrement la nouvelle direction serait son comportement. Devant les agents ou les responsables de cellule de recrutement, le Portugais donnerait l'impression qu'il est le décideur du PSG. «La direction sportive et les prises de décisions sont faites par le président, Luis Campos et moi sur ce que doit être l’effectif», a pourtant rappelé ce vendredi Christophe Galtier.

Pourtant, concernant le dossier Marcus Rashford, Antero Henrique aurait entamé le deal directement avec le frère de l'attaquant de Manchester United, sans prévenir Luis Campos et sa direction. Une scène qui aurait surpris le conseiller sportif parisien. Les derniers jours décisifs du mercato parisien provoquent des frictions au PSG, tout juste en train de désamorcer la polémique liée au penaltygate entre Kylian Mbappé et Neymar.