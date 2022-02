Thomas Meunier cartonne la mentalité du PSG !

Joueur du Paris Saint-Germain entre 2016 et 2020, Thomas Meunier défend, aujourd'hui, les couleurs du Borussia Dortmund. Dans un long entretien accordé à L'Equipe, le latéral droit des Marsupiaux est ainsi revenu sur le calme régnant au sein de l'institution BvB : «Dortmund, ça correspond à ce dont j'avais besoin. Un club super professionnel, top 10 européen, qui se bagarre pour la Bundesliga. Mais c'est aussi un nouvel environnement, une culture proche de la Belgique. La mentalité est top aussi, on est très loin du bling-bling. Quand tu fais un pas de travers, on te rappelle que tu es dans une ville ouvrière. Ici on ne considère pas les gens comme des consommateurs. Donc je retombe un peu dans mon ancienne époque. Boulot, discipline, etc».

Un bling-bling en référence à son passage dans le club de la capitale, qu'il n'a d'ailleurs pas manqué d'égratigner : «je suis en train de regarder le documentaire de Netflix sur Neymar. Et c'est juste tout ça : Neymar c'est Paris, Paris c'est Neymar. Ça résume tout ce qui se passe au PSG, avec les stars, toutes les influences, l'entourage des joueurs, la direction, les supporters. Paris c'est bling-bling, depuis sa création d'ailleurs, et il faut que ça le reste. Ça doit faire rêver plus qu'autre chose». Désormais loin de cette effervescence permanente qui règne au PSG, le Diable Rouge, auteur de 2 buts et 5 passes décisives en 24 matches toutes compétitions confondues, semble en tout cas retrouver une certaine sérénité avec l'actuel deuxième de Bundesliga.