Everton veut un cadre de l’OL pour lâcher Arnaut Danjuma

Adryelson (défenseur, 25 ans), Lucas Perri (gardien, 26 ans), Malick Fofana (ailier, 19 ans), Gift Orban (attaquant, 21 ans) et Nemanja Matic (milieu, 35 ans) ce lundi. Ils sont cinq à avoir gagné les rangs de l’Olympique Lyonnais cet hiver, mais comme en témoigne la défaite contre le Stade Rennais, au Groupama Stadium, samedi (2-3), le club rhodanien doit encore se renforcer pour sortir d’urgence de la zone rouge. Et ce n’est pas tout, puisqu’un milieu de terrain et un ailier expérimenté sont encore attendus.

La suite après cette publicité

Comme nous l’avons révélé, Pierre-Emile Höjbjerg est ciblé pour renforcer le milieu rhodanien. Auteur de 20 apparitions (dont seulement 5 titularisations cette saison) avec Tottenham et sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international danois a perdu sa place de titulaire sous les ordres d’Ange Postecoglou, mais coûtera cher en salaire, comme en indemnité de transfert. En parallèle de ce dossier, nous avons également annoncé qu’Arnaut Danjuma (26 ans) était la priorité pour aider l’attaque lyonnaise.

À lire

FA Cup : Leicester et Brighton se qualifient, Luton créé la surprise en éliminant Everton sur le fil

Everton ne veut pas le lâcher facilement

Le Néerlandais s’est d’ailleurs entendu avec l’OL. Il est emballé à l’idée de rejoindre Lyon, lui qui a même échangé sur le sujet avec un certain Memphis Depay, ex-capitaine rhodanien. Mais c’est avec les Toffees que le transfert coince. Comme l’a annoncé L’Équipe et comme nous pouvons le confirmer, les dirigeants d’Everton veulent un joueur de l’OL pour lâcher Arnaut Danjuma. Et il s’agit de Jake O’Brien (22 ans). Le défenseur irlandais, révélation de la saison lyonnaise, était déjà ciblé par Everton depuis peu, mais le joueur se sent très heureux chez les Gones.

La suite après cette publicité

De plus, l’OL n’est visiblement pas intéressé à l’idée de lâcher son meilleur défenseur depuis le début de saison et L’Équipe ajoute que John Textor ne compte pas non plus céder son jeune prodige, qu’il a ramené depuis la réserve de Crystal Palace. Un dossier encore très compliqué pour les Gones, qui espèrent qu’Everton change rapidement sa position pour espérer se renforcer. Enfin, le quotidien sportif ajoute qu’en cas de départ cette semaine, une recrue défensive est possible d’ici à la fin du mercato hivernal.