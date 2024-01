OL : le coach d’Everton ne veut pas lâcher Arnaut Danjuma

L’Olympique Lyonnais est très actif durant ce mercato d’hiver. Et parmi les noms ayant séduit les Gones figure celui d’Arnaud Danjuma. Le Batave de 26 ans appartient à Villarreal (jusque 2026) et ne dirait pas non à une aventure en France. L’OL doit désormais convaincre le club espagnol ne lâcher son joueur (en prêt de préférence). Mais il faudra aussi convaincre Everton, club auquel est actuellement prêté l’ailier. Et ce n’est pas gagné si l’on en croit les déclarations du coach des Toffees, Sean Dyche.

« Il a joué ici et il y a de bonnes chances qu’il joue encore ici. Il n’y a pas vraiment d’histoire. C’est un joueur d’Everton et il fera partie de nos plans. (À propos de la photo postée par le joueur dans un jet privé) J’ai discuté avec lui, car il me semblait excessif d’aller de Manchester à Liverpool en avion. J’aurais pris une voiture, mais les joueurs modernes doivent prendre soin d’eux. Il n’a rien dit d’autre que son désir de travailler dur et de jouer. En fin de compte, c’est un joueur d’Everton. Nous sommes en mesure de faire de notre mieux avec l’équipe que nous avons. Nous sommes en mesure de faire ce qu’il y a de mieux si la bonne affaire se présente - ce qui est peu probable en janvier, vous avez vu à quel point c’est calme », a-t-il confié en conférence de presse.