Kevin De Bruyne est prêt à quitter Manchester City

À l’âge de 32 ans, Kevin De Bruyne a connu un exercice 2023-24 compliqué avec Manchester City. S’il a pu soulever la Coupe du monde des Clubs et la Premier League pour la quatrième fois de suite, le Belge n’a pas été épargné par les blessures et a été contraint d’être éloigné des terrains pendant de longs mois à la suite d’une blessure aux ischios-jambiers survenue en août dernier. De retour au premier plan et sélectionné avec la Belgique, le milieu de terrain a fait le point sur sa situation actuelle.

La suite après cette publicité

À propos de sa longue blessure, le capitaine des Diables Rouges a avoué avoir «travaillé différemment ces six derniers mois. Je me sens personnellement en bonne condition. Je pense être à 100 %. Lors des douze derniers matchs, j’ai beaucoup joué avec Manchester City. Le programme est très dense donc ce n’est pas toujours évident d’enchaîner les matchs». Et à propos de son avenir en club, l’ex-de Chelsea a étonné en ouvrant la porte à un départ dès cet été.

À lire

L’Atlético de Madrid veut une star de Manchester City

Kevin De Bruyne flatté par l’Arabie saoudite

«À mon âge, il faut être ouvert à tout», a-t-il d’abord expliqué, ouvrant la porte à un départ vers l’Arabie saoudite. «(Ma famille) est d’accord pour m’accompagner vers une aventure exotique. C’est une discussion qu’on a de plus en plus. J’ai encore un an de contrat, je dois donc tenir compte de ce qui peut se passer. Mon fils aîné a huit ans et il n’a connu que l’Angleterre. Il me demande aussi combien de temps vais-je encore jouer à Manchester City. Au bon moment, on devra gérer cette situation d’une certaine façon», a-t-il prévenu devant la presse.

La suite après cette publicité

Avant d’ouvertement annoncer être partant pour une aventure dans le championnat de Cristiano Ronaldo. «On parle de montants incroyables alors que cela pourrait être la fin de ma carrière. Parfois, il faut y réfléchir. Si je vais jouer deux saisons là-bas, je pourrais toucher une somme incroyable, qui est comparable ou même supérieure à ce que j’ai gagné pendant les 15 saisons précédentes. Mais à ce moment-ci, je n’ai pas encore dû y réfléchir», a-t-il lâché. Pep Guardiola et les Cityzens sont prévenus…