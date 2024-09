Ballon d’Or : Neymar désigne son favori

Le 28 octobre, on connaîtra enfin l’identité du Ballon d’Or 2024. Si 30 finalistes sont sur la ligne de départ, une poignée de joueurs tire son épingle du jeu. Pour beaucoup, tout devrait se jouer entre Vinicius Jr (Real Madrid, Brésil) et Jude Bellingham (Real Madrid, Angleterre). L’Espagnol Rodri (Manchester City) pourrait aussi avoir son mot à dire. Mais pour beaucoup, le grand favori est bien Vini Jr. La presse espagnole en a d’ailleurs parlé ce mardi. Au Brésil aussi on évoque ce sujet.

En effet, Neymar Jr a évoqué le cas de son compatriote et ami lors d’un entretien accordé à Band Sports. Ses propos sont relayés par Marca. «Bien sûr, je le soutiendrai pour remporter le Ballon d’Or cette année. Pour moi, il n’y a pas d’autre meilleur candidat pour le gagner. C’est un gars qui le mérite, parce que c’est un combattant. Il a beaucoup souffert tout au long de sa vie, mais il a dépassé toutes les attentes et critiques (…) Il est devenu une idole pour tout le monde.» Le numéro 7 des Merengues appréciera ce soutien de taille.