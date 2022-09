EdF : Koundé et Maignan absents pour le prochain match

La suite après cette publicité

Et deux de plus. Touchés et sortis sur blessure lors de la rencontre entre l'équipe de France et l'Autriche en Ligue des Nations (2-0), Jules Koundé et Mike Maignan ne rejoueront plus avec les Bleus lors de cette trêve. Le sélectionneur Didier Deschamps l'a confirmé après la rencontre.

Les deux joueurs sont déjà forfaits pour le dernier match de la poule face au Danemark ce dimanche. Pour le moment, DD ne sait pas s'il décidera de convoquer de nouveaux joueurs pour les remplacer où s'il va choisir de faire confiance aux hommes déjà présents.