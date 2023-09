OL : Jean-Michel Aulas réagit à l’arrivée de Fabio Grosso

La suite après cette publicité

Après s’être séparé de Laurent Blanc, l’Olympique Lyonnais a officialisé ce samedi l’arrivée de Fabio Grosso sur son banc, lui qui a finalement été choisi par la direction lyonnaise après plusieurs échecs auprès de Graham Potter, Julen Lopetegui ou encore Gennaro Gattuso. L’Italien de 45 ans, qui avait porté le maillot de l’OL au cours de deux saisons, a été choisi par John Textor pour tenter de redresser l’OL et cela a plu à Jean-Michel Aulas, comme il l’a fait savoir sur X.

«C’est une belle surprise de te retrouver Fabio à la tête de notre OL… Tu n’as pas changé, élégant et bienveillant : je te souhaite ainsi qu’à toute la famille OL une belle réussite à Lyon et des résultats à la hauteur de ceux que tu as obtenus comme joueur de l’OL entre 2007 et 2009», a écrit le président d’honneur de l’OL. Fabio Grosso sera présent dans les tribunes du Groupama Stadium pour la réception du Havre ce dimanche, en clôture de la cinquième journée de championnat (20h45).