Geronimo Rulli juge sa grande première avec l’OM

Arrivé cet été dans la cité phocéenne, Geronimo Rulli (32 ans) n’a pas manqué ses débuts dans les cages marseillaises. Titularisé face au Stade Brestois, le portier argentin a livré un grand match en repoussant plusieurs tentatives brestoises, dont un penalty alors que son équipe ne menait qu’un but à zéro. Crédité d’un 7,5 par la rédaction FM, l’intéressé n’a pas caché sa joie au micro de beIN Sports.

«Je suis très content, j’attendais vraiment ces débuts, un premier match, c’est toujours différent, je me suis senti bien, mes coéquipiers m’ont permis d’avoir cette tranquillité, on débute par une belle victoire et on a envie de faire honneur à cet OM. Mon arrêt sur penalty ? C’est vrai qu’on gagnait 1-0 et que j’arrête ce penalty, après on a su marquer quand il le fallait, on savait ce qu’il fallait faire et aller chercher cette victoire face à cette équipe c’est beau». Une belle entrée en matière.