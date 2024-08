Brest - OM : les notes du match

Les clubs de Ligue 1 font leur rentrée ce week-end. Après la large victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Havre vendredi soir (1-4), l’OM est entré en lice ce samedi après-midi à Brest. En déplacement chez les Ty-Zefs, les hommes de Roberto de Zerbi avaient fort à faire face à la sensation de la saison passée. En ce sens, le technicien italien devait également composer avec plusieurs absences dont celles de Lilian Brassier, l’ancien du SB29. Pour autant, les Phocéens ont démarré la rencontre pied au plancher. Incisifs, ces derniers ont pris l’avantage grâce à Mason Greenwood. Trouvé sur la droite suite à une superbe sortie de balle, l’ailier anglais a percuté avant de tromper Marco Bizot d’une belle frappe croisée (0-1, 3e). Parfaitement lancé, l’OM n’a pas ralenti et a continué d’accélérer.

La suite après cette publicité

Pour autant, les Marseillais ont été piégés sur une action anodine. Auteur d’une faute stupide sur Ludovic Ajorque, Derek Cornelius a offert un penalty aux locaux. Pourtant, malgré le sang-froid de Romain Del Castillo dans cet exercice, Geronimo Rulli a repoussé la tentative de l’ailier breton (9e). Et alors que le portier argentin a encore été impérial face aux attaquants brestois (18e, 24e), Marseille s’est mis à l’abri après une action d’école. Trouvé sur une déviation habile d’Amine Harit, Luis Henrique a trompé Bizot d’une frappe molle du plat du pied (0-2, 26e). Déboussolés, les Ty-Zefs ont même concédé un penalty suite à une faute stupide de Jonas Martin sur un Amine Harit définitivement en forme sur ce match. Mason Greenwood n’a pas tremblé et s’est offert un doublé bienvenu pour son premier match officiel avec Marseille (0-3, 31e). Le baroud d’honneur brestois aura payé avec un but sublime de Mahdi Camara juste avant la pause (1-3, 45+4e).

À lire

Brest - OM : Eric Roy alerte déjà sa direction

Greenwood régale déjà, un secteur offensif réaliste

Au retour des vestiaires, on aurait alors pu penser que ce but allait revigorer des Brestois désireux de se reprendre devant leur public. Finalement, l’OM a dicté sa loi, comme en première période. Largement supérieurs techniquement, les Olympiens ont repris le large au terme d’une action bien construite et conclue par Luis Henrique du pied gauche. Un doublé pour le Brésilien qui s’apprête à parapher un nouveau contrat dans les prochains jours, comme nous vous le révélions en exclusivité ce vendredi. Nettement plus cohérents, les Marseillais ont continué de mettre la pression sur la défense bretonne et Roberto de Zerbi a même réclamé plus de buts auprès de ses joueurs pendant la rencontre. Une commande reçue cinq sur cinq par ses joueurs.

La suite après cette publicité

Jordan Amavi, qui a vécu un calvaire face à son ancien club et face à un Mason Greenwood hyperactif, a encore été envoyé à la faute. Mystifié par les passements de jambes de l’ancien de Manchester United, le défenseur gauche s’est rendu coupable d’une nouvelle faute dans la surface. Pour son premier match avec l’OM, Elye Wahi n’a pas tremblé et a trompé Bizot d’une frappe limpide sous la barre transversale (1-5, 68e). Forcément, le rythme est un peu tombé après cette nouvelle réalisation marseillaise. Entré en jeu quelques minutes auparavant, Faris Moumbagna est sorti sur civière. Visiblement gravement touché au genou, le buteur camerounais pourrait être absent durant de longs mois (75e). De son côté, le Stade Brestois n’a pas su se révolter. Auteur d’une performance indigente défensivement, les Bretons n’ont pas su apporter le danger auprès d’une défense marseillaise qui semblait pourtant friable. Avec ce succès de choix, l’OM de Roberto De Zerbi lance parfaitement sa saison et son nouveau cycle. Les Marseillais chipent même la première place à leur rival du PSG avec cette large victoire qui laisse présager de belles choses cette saison.

- L’homme du match : Mason Greenwood (8,5) : si son arrivée à l’OM continue de faire réagir certains détracteurs, l’ex-ailier de Manchester United n’a pas manqué ses débuts sous le maillot phocéen et restera le premier buteur de l’OM lors de cette saison 2024-2025. Idéalement décalé par Harit, l’Anglais de 22 ans s’enfonçait dans la surface avant de tromper Bizot d’une frappe croisée du droit (3e). Sur son côté droit, le numéro 10 marseillais a fait preuve de tranchant sur chacune de ses prises de balle. Impliqué sur le second but marseillais (26e), auteur d’un doublé sur penalty (31e), encore présent sur le 4e but marseillais en servant Luis Henrique (48e), il provoquait un nouveau penalty en se jouant d’Amavi, qui aura vécu un cauchemar face à l’ailier phocéen. Oui, Greenwood s’est d’ores et déjà imposé comme l’un des principaux leaders de l’attaque marseillaise. Pour le plus grand bonheur de Roberto De Zerbi et des supporters phocéens.

La suite après cette publicité

Stade Brestois

- Bizot (3) : battu très tôt dans la rencontre par Greenwood (3e), le portier néerlandais est pris à contrepied par Luis Henrique (26e), puis par Greenwood sur penalty (31e). Son capitaine Chardonnet rate son intervention et permet à Henrique de le tromper une seconde fois (48e). Il concède un second penalty, cette fois-ci, transformé par Wahi (69e). Il rêvait sûrement d’un scénario pour sa première rencontre de la saison.

- Lala (4) : actif en début de partie, il s’est peu à peu éclipsé. Sa relation avec Del Castlilo n’a pas marché. Défensivement, il est en retard sur Greenwood au départ de l’action qui va mener au doublé de Henrique (48e) Averti pur une faute sur Amine Harit (45e+2).

La suite après cette publicité

- Le Cardinal (3) : il n’est jamais paru en confiance dans cette rencontre. À tel point que Balerdi s’est même permis une chevauchée dans la surface (45e+1). Manquant de tranchant dans ses interventions, son placement a été défaillant. Il finit ce match avec huit ballons perdus.

- Chardonnet (3) : le capitaine brestois a vécu un cauchemar à Francis Le Blé pour ce premier match de la saison, étant impliqué sur deux buts olympiens. Il dévie la frappe de Luis Henrique (26e), il effectue un mauvais renvoi provoquant le doublé de Luis Henrique (48e). Il tente de se racheter, mais sa tête passe nettement à côté de la cage de Rulli (60e).

- Amavi (2) : titularisé à la place de Locko, absent pour six à huit mois après une rupture du tendon d’Achille, l’ancien joueur de l’OM a été actif en prenant son couloir plusieurs fois pour centrer. Mais ses errements ont été punis par les transitions marseillaises avec un Mason Greenwood buteur (3e) et impliqué dans le penalty accordé pour le 0-3 (31e). Son calvaire face à l’Anglais a continué en seconde période, après avoir concédé le troisième penalty de ce Brest-OM. Sa faute sur l’ancien joueur de Manchester United, sanctionné d’un jaune (74e), témoigne des difficultés qu’il a eu dans ce match. Son calvaire se termine après son remplacement par Luc Zogbe, à la 84e minute.

- Camara (5,5) : il réduit la marque avant la mi-temps sur une magnifique reprise de volée qui touche la barre rentrante, bien servi par Del Castillo (45+6e). Très actif, le milieu de 26 ans a essayé de « tamponner » les Marseillais, comme il avait incité ses coéquipiers à faire. Il finit la partie avec 11 duels remportés sur 15.

- Martin (3,5) : aligné en lieu et place d’un Lees-Melou blessé, l’ancien Strasbourgeois est fautif sur le premier but marseillais, en sortant en retard sur Luis Henrique au départ de l’action. Le milieu de 34 ans a ensuite provoqué le penalty du 0-3 en faisant faute sur Harit dans la surface (31e). Faute pour laquelle il a été sanctionné d’un carton jaune. Il était en retard dans ses interventions et n’a pas su gêner l’influence du milieu offensif olympien dans le jeu. Son match prend fin après sa sortie à la 70e minute, remplacé par Hianga’a Mbock, dont la frappe n’inquiète pas Rulli (90e+2).

- Pereira Lage (4) : si la composition annoncée pouvait nous laisser croire qu’il était positionné dans le milieu à trois, pour pallier l’absence de Magnetti (suspendu), le Portugais a beaucoup dézoné. Mais il a également donné l’impression d’être perdu sur le terrain. À noter néanmoins, sa belle volée stoppée par Rulli (18e). Averti suite à une faute sur Merlin (16e). Suppléé par Axel Gambien à la 70e minute.

- Del Castillo (5) : l’ailier droit avait l’occasion d’égaliser sur penalty après la faute de Cornelius sur Ajorque, mais il voit sa tentative être stoppée par Rulli (9e). Pas de quoi le décourager puisqu’il a multiplié les centres à destination d’Ajorque (17e ; 40e) ou de Pereira Lage (40e), sans que ces derniers arrivent à concrétiser ses ballons. Il est passeur décisif sur le but magnifique de Camara (45e+6) avant la mi-temps. Dans le second acte, il rate sa transmission pour Le Douaron (75e) et il voit sa tentative en première intention être arrêtée (83e).

- Ajorque (4,5) : arrivé dans le Finistère il y a quelques jours pour remplacer Mounié, il a tenté d’être plus mobile par des remises de la tête ou aux pieds, souvent trop imprécises. En début de rencontre, il est accroché dans la surface par Cornelius (5e). Servi par Del Castillo, il n’arrive pas à bien croiser le ballon de la tête, capté par Rulli (17e). Pas encore à 100%, il s’est petit à petit éteint, avant d’être remplacé par Romain Faivre (64e), de retour en prêt à Brest en provenance de Bournemouth.

- Le Douaron (3,5) : il devance Rulli après la mauvaise remise de Murillo, mais le gardien argentin se saisit finalement du ballon. Percutant, il a parfois pris de vitesse la défense marseillaise. En vain. Pour le reste, il n’a pas pesé en attaque, que ce soit sur le côté gauche ou dans l’axe, après la sortie d’Ajorque. Un match globalement insuffisant.

Olympique de Marseille

- Rulli (7,5) : arrivé cet été sur la Canebière, l’ancien gardien de l’Ajax Amsterdam n’a pas tardé à justifier le choix de la direction phocéenne. Impliqué sur l’ouverture du score grâce à une magnifique relance, l’Argentin a, par la suite, répondu présent sur sa ligne. D’une main ferme, le numéro 1 phocéen repoussait le penalty de Del Castillo (9e) avant de s’offrir un nouvel arrêt déterminant sur une tête d’Ajorque (17e) et de repousser la reprise de Pereira Lage (18e). Vigilant tout au long du premier acte, il ne peut cependant rien faire sur la lourde frappe de Camara (45e). Jamais inquiété après la pause, il s’offrait une dernière parade en fin de match (83e). Sa première sortie sous la tunique marseillaise aura déjà marqué les esprits.

- Lirola (5,5) : de retour dans le onze marseillais, l’Espagnol disposait de la confiance de son entraîneur, Roberto De Zerbi. Face aux montées de Lala et la technique de Del Castillo, le latéral droit revenu de Frosinone, positionné dans le couloir gauche pour ce match, n’a jamais tremblé. Pour autant, il n’a pas véritablement pesé aux abords de la surface adverse, à l’instar de cette frappe ratée malgré une position idéale (52e) Un match assez neutre mais globalement sérieux. Remplacé par Meïté (71e).

- Balerdi (7,5) : récemment prolongé par les hautes sphères olympiennes, l’Argentin débutait logiquement dans l’axe de la défense marseillaise. Capitaine du jour, l’ancien joueur des Marsupiaux a, une nouvelle fois, fait preuve d’une grande autorité. A la limite sur certaines interventions, il a malgré tout bien géré les déplacements des attaquants brestois, tout en marquant de près Ajorque. Toujours bien placé, il s’est également offert quelques montées et transversales étincelantes. Symbole d’un joueur en pleine confiance.

- Cornelius (5) : titularisée en l’absence de Brassier, suspendu pour cette première journée, la nouvelle recrue marseillaise a vécu un début de match compliqué. Fautif sur Ajorque et averti d’un carton jaune, le Canadien concédait un penalty mais pouvait remercier Rulli, auteur d’un arrêt exceptionnel (9e). Pas toujours rassurant dans ses interventions et auteur de quelques relances ratées, il a en revanche montré de belles qualités dans le duel aérien.

- Murillo (5,5) : aligné dans un rôle de latéral droit, le Panaméen n’a pas été l’acteur le plus en vue au cours du premier acte. Gêné par la fougue d’Amavi dans les premiers instants, le numéro 62 marseillais a ensuite profité de la domination collective des siens pour contrôler les ambitions du SB29. Rarement trouvé sur le plan offensif, il a bien tenu son rang défensivement.

- Hojbjerg (6) : débarqué en provenance de Tottenham cet été, le milieu de terrain danois a apporté toute son expérience dans l’entrejeu phocéen. Solide dans le duel, précieux à la récupération et toujours précis dans l’orientation du jeu, il a dicté le rythme de ce match avec justesse. Encore un peu juste sur le plan physique, il a été moins en vue en seconde période. Un match malgré tout cohérent (12 ballons récupérés, 5 interceptions).

- Merlin (6) : dans un rôle inédit de milieu de terrain défensif, l’habituel latéral gauche n’a pas semblé perturbé. Aux côtés de son nouveau coéquipier, l’ancien Nantais n’a cessé de demander le cuir à ses partenaires. Intéressant dans son orientation du jeu et sa capacité à trouver un joueur entre les lignes, il a parfaitement géré ce nouveau positionnement. Une bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi qui devrait renouveler l’expérience dans les semaines à venir.

- Greenwood (8,5) : voir ci-dessus

- Harit (8) : possible candidat au départ lors de ce mercato estival, le milieu offensif marocain était malgré tout bien présent dans le onze phocéen. Et que dire de sa performance… Dans un rôle de meneur de jeu, le joueur de 27 ans a constamment sublimé le collectif phocéen. Très percutant, à l’origine de l’ouverture du score (3e), passeur décisif sur le second but de Luis Henrique (26e) et bousculé par Martin sur le penalty finalement transformé par Greenwood (30e), le numéro 11 de l’OM était tout simplement dans tous les bons coups. Juste techniquement et déjà très affuté physiquement (8 duels remportés sur 12), il s’est finalement régalé dans cette rencontre. Pour le plus grand malheur du SB29. Une très grande partition. Remplacé par Abdallah (88e).

- Luis Henrique (7,5) : en passe de prolonger son aventure dans la cité phocéenne, l’Auriverde débutait cette rencontre au poste d’ailier gauche. Peu trouvé par ses partenaires et plutôt discret dans les premiers instants, il a cependant montré une implication défensive de tous les instants avant de se montrer, lui aussi, décisif. Décalé par une talonnade subtile d’Harit, il trompait Bizot d’une frappe du droit légèrement déviée (26e). Coupable d’un certain déchet technique dans le jeu, il s’est cependant montré chirurgical face au but en s’offrant un doublé au retour des vestiaires (48e). Altruiste, à l’image d’un nouveau service parfait pour Lirola, le Brésilien aura rendu une copie plus qu’encourageante. Remplacé par Rongier (88e), de retour sur les terrains après une longue période d’indisponibilité.

- Wahi (6,5) : successeur annoncé de Pierre-Emerick Aubameyang, l’ancien buteur du RC Lens faisait lui aussi ses grands débuts à l’OM. Positionné dans un rôle de numéro 9, le Tricolore de 21 ans n’a pas rayonné outre mesure mais s’est lui aussi mis au diapason de son équipe. Précieux dans son rôle de premier pressing, il a tenté de combiner avec ses nouveaux coéquipiers d’attaque. Malgré un certain manque de justesse technique à l’instar de cette passe trop peu appuyée pour Greenwood (12e), son positionnement a aussi fait mal aux défenseurs brestois. Impliqué sur le troisième but marseillais (auteur de la passe menant au penalty), il participait également au festival offensif en transformant le penalty obtenu par Greenwwod (69e). Remplacé par Moumbagna (71e), sérieusement touché au genou quelques minutes après son entrée en jeu et sorti sur civière… Remplacé par Sternal (79e).