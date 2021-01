L'OM attend avec impatience son milieu

La suite après cette publicité

Kevin Strootman et Morgan Sanson ont quitté l’Olympique de Marseille en ce mois de janvier. Pour des impératifs économiques évidents (économiser une partie de l’imposant salaire du Néerlandais et faire entrer des liquidités dans les caisses pour le second). Ces deux départs, ajoutés aux blessures (Boubacar Kamara de retour, Valentin Rongier diminué) et suspension du moment (Michaël Cuisance absent contre Rennes), n’arrangent en revanche pas les affaires d’André Villas-Boas à l’heure de choisir son onze de départ.

Interrogé en conférence de presse, le technicien portugais ne s’en est pas caché. « C'est dur de se trouver dans cette situation. (…) Maintenant, c’est limite, c'est une situation dangereuse. Rien n'est impossible, mais ça va être très dur. (…) Sur l'aspect financier, il fallait régler un peu la balance, par rapport au fair-play financier, et, oui, maintenant, on continue à chercher une solution qui est bonne, surtout pour le futur de l'OM », a-t-il expliqué, en disant un peu plus sur cette quête de renfort au milieu.

Un profil plutôt jeune

« J’aurais pu être plus agressif et demander un mec selon mes critères mais ce n'est pas le cas. On pense au futur de l'OM et au groupe », a-t-il confié, au milieu d’une prise de parole évidemment vampirisée par son annonce sur sa situation personnelle, laissant donc entendre que son head of football Pablo Longoria se portait davantage sur le recrutement d’un jeune talent que sur un profil expérimenté, alors qu'une multitude de noms circule ces derniers jours.

Une chose est sûre, l’OM a besoin d’un milieu. Valentin Rongier, qui souffre d'une tendinite et est encore incertain pour le match contre Rennes, l’a lui aussi affirmé face à la presse ce vendredi midi. « Je fais confiance au staff, à Pablo (Longoria) et la direction pour ramener des joueurs dans l’entrejeu », a-t-il lancé, expliquant avoir eu du mal à jouer un cran plus haut sur le terrain quand AVB le lui a demandé en raison des absences. Le temps presse, donc, pour Pablo Longoria. À lui de jouer.