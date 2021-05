OL : Raymond Domenech tacle Juninho

Raymond Domenech en a des choses à dire sur l’actualité récente de l’Olympique Lyonnais. L’ancien sélectionneur national a évoqué l’arrivée de l’entraîneur Peter Bosz et a envoyé une petite pique au directeur sportif des Gones, Juninho. Taclé par Rudi Garcia qui lui reprochait de vouloir s’immiscer dans ses fonctions de coach, le Brésilien a été taquiné par un Domenech parfaitement au courant du désir de Juninho de passer ses diplômes d’entraîneur.

« Le directeur sportif doit intervenir si l’entraîneur lui demande. Mais pas dans son dos. Parce qu’il n’y a rien de plus mortel que ça. Et je comprends que Rudi ait pu le reprocher. S’il est en train de passer ses diplômes et qu’il veut être entraîneur à la place de l’entraîneur, tous ceux qui vont arriver tant qu’il n’aura pas eu son diplôme, il y a aura des problèmes. Le vrai problème de l’OL maintenant sera ce positionnement du directeur sportif qui veut être calife à la place du calife », a-t-il confié à BFM Lyon.